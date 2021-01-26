الفنانة لقاء الخميسي ترد على منتقدي اتجاهها للغناء

نشرت الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه على منتقديها بسبب اتجاهها الى الغناء. وقالت لقاء : "لا أرى أزمة في دخولى مجال الغناء خاصة أن هناك مطربين اتجهوا لعالم التمثيل. وأضافت : "المفروض إن الممثل يعرف يمثل ويغني ويرقص ويعمل كل حاجة لها علاقة بالفن بشكلٍ عام.. دي حاجات مش محتاجين نتناقش فيها".وأوضحت أن الممثل لابد أن يتمتع بالموهبة، فإذا طُلب منه الغناء أو الرقص يتمكن من القيام بذلك متسائلة "مشوفناش مُمثلين بيغنوا أبدًا طول عمرنا؟ مشوفناش ممثلين رقصت وغنت في أفلام مصرية وأجنبية؟. وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب."سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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