تعرف على العمر الحقيقي للفنانة ياسمين صبري وعدد زيجاتها

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها.وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الاول من زوجها محمد وهو أحد رجال الاعمال ولكنها لم تكشف عن اى تفاصيل اخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط اجراءات احترازية مشديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.واستطاعت ياسمين صبرى ان تقدم عدد من الاعمال الفنية أبرزها " جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية".

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