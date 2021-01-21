سارة الطباخ تتوعد محمد الشرنوبي بعد الحكم عليها بالسجن بسببه

أكدت محامية سارة الطباخ، أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد المطرب محمد الشرنوبي، بسبب التشهير بموكلتها،لأنّ الحكم الصادر بحقها هو منذ شهر في ديسمبر الماضي.وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.ويُذكر أنّ سارة اتهمت خطيبها السابق محمد بسرقة “سكوتر” خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة “سكوتر” خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ”الاسكوتر” المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته “الأسكوتر” كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته >أصدرت المنتجة سارة الطباخ، بيانا تحذر فيه كل شركات الإنتاج التي تعاقدت مع الفنانين الذين كانت تعاقدت معهم خلال الفترة الماضية، وحذرتهم فيها على إنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضدهم، لحفظ حقوقها المادية، من بينهم الفنان محمد الشرنوبي، التي شنت عليه هجوما حادا ردا على أحد متابعيها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سارة الطباخ تنتفض ضد الشرنوبي بعد إهداء "قلبي ارتاح" لزوجته

الموسيقيين تنضم لغرفة صناعة السينما بخصوص أزمة الشرنوبي وسارة الطباخ