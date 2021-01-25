أبدى الفنان رضا حامد استيائه مما يحدث في الوسط الفني حاليا من عدم تقدير المواهب الحقيقية وإبداء المصالح على العمل الجيد. وفي تصريحاته لموقع FilFan.com، قال رضا حامد إنه لا يشعر بالتقدير من قبل المنتجين رغم تمتعه بموهبة كوميدية جبارة بشهادة الجمهور والنقاد وأنه حين يتم إسناد دورا له لا يقدره المنتجون كما يجب من ناحية المادة بينما يذهب التقدير لآخرين لا يتمتعون بالموهبة أو الحضور إلى أن أصبح السوق ليس به أعمالا جيدة مضيفا "المنتجين بيخسفوا بأجري الأرض".ووصف رضا حامد الوسط الفني بأنه وسط مصالح وشللية ولا يقدر الفنان الموهوب. وأشار رضا حامد إلى أنه كان يعمل مهندسا وسوى معاشه قبل عامين لافتا إلى أن معاشه ليس ضخما وإنما يساعده على العيش مستورا. أما فيما يتعلق بتصريحاته السابقة عن الفنان عادل إمام أشار رضا حامد إلى أنه يقدر الفنان عادل إمام ويراه ممثلا عظيما ولكنه كان يحكي واقعا، فالزعيم لا يطلق عليه زعيما بسبب مسرحية سميت بهذا الاسم وإنما يطلق على الشخص هذا اللقب لاهتمامه بالآخرين وتوجيههم ورفع شأنهم. وكان الفنان رضا حامد قد كشف عن موقف قاسي تعرض له من قبل الفنان عادل إمام خلال عملهما سويا في المسرح. وخلال حلوله ضيفا في برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر شاشة "المحور" قال رضا حامد إن الفنان عادل إمام ظلمه وتجاهل موهبته بعد أن حقق نجاحا كبيرا معه في المسرح ثم شارك معه في فيلم "أمير الظلام" وحينها بدأت الصحافة تشيد بأدائه.وأضاف رضا حامد "حد من الأشخاص القريبين من عادل إمام قالي انت مكسر الدنيا عادل إمام مش هيشغلك معاه تاني قولتله انت كداب، وروحت له المسرح وطلبت منه أن يبقي ليا الدور كخطوة تضيف ليا أكتر في العمل الجديد اللي بيتم تحضيره. وتابع "رد عليا وقال لي: لأ يا حبيبي خلاص، أنا قدمتك وخلاص أشتغل بعيد عني، أستغربت وقتها، لكن في المسرح أنا مكنتش بضحك كتير فكملت معاه في المسرح ساعتها، قلت عليا وعلي اعدائي وكسرت الدنيا ضحك".. وأوضح :سعيد عبدالغني بعدها كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عادل واقف في الكواليس، خلص بقي أنت هتترفد وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش أشتغلت وقعدت أضحك الجمهور وفي الأخر حصل خلاف من الإدارة كان وراه حد وسيبت المسرحية". وأشار إلى أن عادل إمام هو من رشحه للمسرحية وفوجئ بموهبتي الكبيرة واستبعدني بعدها من كافة المسلسلات والأفلام التي شارك بها وأضاف "رغم كدا هيفضل عادل إمام". وكان آخر عمل شارك به مسرحية "الزهر لما يلعب" لسمير غانم وشيرين.

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