الشاعر محمد جمعة ينشر صورة جديدة ظهر فيها مع حورية فرغلي

شارك الشاعر الغنائي محمد جمعة جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة ظهر فيها مع الفنانة حورية فرغلي.وبحسب الصورة التي نشرها محمد جمعة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد ظهر برفقة الفنانة المتألقة حورية فرغلي.بدا شكل الفنانة حورية فرغلي متغير تمامًا، مما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي سياق مُتصل، وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة إلى جمهورها أكدت فيها الانتهاء من إجراءات السفر إلى أمريكا يوم 31 يناير الجاري.وأوضحت الفنانة حورية فرغلي أنها ستخضع لجراحة جديدة تستغرق 9 ساعات كاملة، بهدف استعادة قدرتها على الشم والتذوق والتنفس، وإصلاح الأخطاء التي شابت عدة جراحات خضعت لها سابقا في الوجه، بعد تعرض الأنف للكسر أثناء قيامها بتدريبات رياضة الفروسية.

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