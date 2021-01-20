شاركت الفنانة نبيلة عبيد فيديو لفتاة تدعى نورا وهي تقوم بتقليد أحد مشاهدها في فيلم الراقصة والسياسي الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه كون الفيلم أثار ضجة بسبب أحداثه السياسية التي جمعت بين الفن والسلطة. ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام فيديو للفتاة التي قلدتها وكتبت معلقة: "نورا نبيل عاشور من أكثر الصديقات اللي بتقلدني وبتعمل فيديوهات من أفلامي خاصة من فيلم الراقصة والسياسي، أنا النهارده بحييها وبقول لها دمك زي العسل... وأنتو كمان أصدقائي بحييكم وبمسي عليكم".يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد كانت مشاركتها في بطولة مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أمين جمال، سيناريو وحوار إبراهيم محسن، وتواجد في بطولة العمل كذلك كل من الفنانة الكبيرة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.وتدور قصة العمل في قالب كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكني في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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