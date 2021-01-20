حسن الرداد يكشف تفاصيل هدية تلقاها من والدته قبل رحيلها

كشف الفنان حسن الرداد عن هدية تلقاها من والدته قبل رحيلها بفترة قليلة، موضحا أنه كانت عبارة عن سلسلة صدفة مكتوب عليها رسالة مؤثرة بعد نجاحه في فيلم تؤام روحي الذي عرض بالسينمات وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.ونشر حسن الرداد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام صورة سلسلة على شكل صدفة محفور عليها بالكتابة اليدوية رسالة مؤثرة معلقاً: "إلى توأم روحي وابني وأبي وصديق العمر، كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة "٢٠٢١/١/٢".وتابع: "تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي، ما كنتش اعرف أنك فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية وتمشي بعدها على طول، ما كنتش أعرف أن ده كان الوداع".وأضاف: "لآخر لحظة كنتي بتعملي كل حاجة عشان تسعديني، وتعزمي الناس اللي بحبهم عشان تفرحيني وأنتي يا حبيبتي كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت الله يرحمك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ألقاكي في الجنة".وشُيّعت جنازة والدة الفنان حسن الرداد، يوم الأحد الماضي عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، وسط تزاحم شديد من قِبل المشيّعين، وتم دفنها في مقابر الأسرة بجوار زوجها ونجلها.وشهدت الجنازة حضور محدود لنجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي، فيما حرص البعض على حث المواطنين على الالتزام بالتباعد للوقاية من فيروس كورونا.وكان الفنان حسن الرداد أعلن عن وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد نشره صورة تجمعهما سويا في الحرم المكي.وعلق حسن علي الصورة قائلا:"توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السانك يا ماما وسلامى لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله".

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