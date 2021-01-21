الفنان محمد رمضان يتعرض للضرب في شوارع الجيزة

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للضرب من قبل البعض أثناء مروره بسيارته في منطقة الجيزة.أحد الأشخاص وصفه بالصهيوني، ليوقف الفنان المصري سيارته ويطرق بيده على سيارة الشباب المصريين ليتصاعد الأمر حد الاشتباك بالأيدي.بدأت الأزمة، أثناء مرور الفنان المصري بسيارته متجهاً لاستكمال تصوير أحداث مسسله الرمضاني، موسى، لينعته بعض الشباب بـالصهيوني وذلك على خلفية أزمته الشهيرة التي أحدثت ضجة بعد نشره لصوره جمعته بعض الأشخاص الإسرائيليي>رد فعل الشباب لم يرض محمد رمضان، خاصة بعد أن تجاوزوا في توجيه الشتائم له، ليوقف الفنان المصري سيارته ويذهب للشباب طارقاً بيده على سيارتهم، ليتصاعد الأمر حد الاشتباك وضرب محمد رمضان، الذي أصر على أن يأخذ حقه واستخدم هاتفه لاستدعاء البودي جاردات.

قد يهمك ايضا:

محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل ”موسى” في سوهاج

محمد رمضان في حفلة "أون لاين" عبر تطبيق "شادو" قريبًا