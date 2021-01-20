ماجد المصري يكشف عن تطورات إصابته بكورونا

قال الفنان ماجد المصري إنَّه وابنته داليدا يلزمان العزل المنزلي تحت رعاية الأطباء ويحصلان على البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأضاف «المصري»: «بفضل الله أنا الآن في حال أفضل كثيرًا، وفي مرحلة التعافي، وسأعود لمباشرة أعمالي الفنية بعد أيام». وتعرَّض عدد كبير من الفنانين للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم يسرا وكريم فهمي وشريف رمزي وجومانا مراد. يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" والذي يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصري في الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولي وشارك في بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكي ومحمد علي رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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