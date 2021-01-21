أول تعليق من والد عمرو وردة بعد اتهامات اللاعب بالتحرش

كشف مدحت وردة، أسطورة كرة السلة السابق ووالد عمرو وردة لاعب منتخب مصر ال محترف في صفوف باوك اليوناني، عن عدم حديثه بشأن وقائع التحرش المتعلقة بنجله عمرو بين فترة وأخرى.وكانت فتاة تُدعى “فيدرا” قد اتهمت عمرو وردة بمحاولته التحرش بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنشر صور للرسائل المتبادلة مع لاعب المنتخب وفريق باوك اليوناني.وقال وردة في تصريحات صحفية ” أنه لا يناقش نجله مطلقا في هذه الأمور وهذه الوقائع ويرفض التعليق عليها والتحدث عنها في وسائل الإعلام أو حتى مع أفراد أسرته”.وأضاف ” أنا أتواصل مع عمرو باستمرار وأنصحه لكن دون التطرق للحديث عن التحرش وهذه الأمور”.

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