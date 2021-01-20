علقت ياسمين الخطيب، على ظهور مجموعة من السيدات في نادي شهير، ظهرن في حفل معروف إعلاميًا باسم "تورتة الأعضاء التناسلية"، موضحة أن من سرب تلك الصور هو الذي يعاقب بدلا منهن، مطالبة بعدم التشهير بهن كونهن سيدات كبار.وكتبت الخطيب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: "إذا كنتم فعلا حريصين على القيم والأخلاق، حاسبوا الشخص اللي سرب الصور، المُنحط اللي فضح ستات كبار -سنا ومقاما- بيهزروا، وفي جلسة خاصة مش على تيك توك، ولا قصدهم يلفتوا النظر، ولا يخدش الحياء، ولا يعتدوا على قيم الأسرة المصرية".وأضافت: "وعلى فكرة قعدات وجروبات النسوان كلها إباحة.. أومال أنتم فاكرين إيه، وأنت يا عم المحموق أوي.. لما تقعد مع أصحابك على القهوة، بتتكلموا عن الإعجاز العلمي في القرآن، اقفلوا بقى الموضوع وماتشيروش الصور، عشان الستات دول في عمر أمهاتنا، ومايصحش البهدلة دي على آخر الزمن، مَن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة".

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