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الفنانة المصرية دينا تعلق على مبادرة "زواج التجربة"

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العرب اليوم - الفنانة المصرية دينا تعلق على مبادرة "زواج التجربة"

الفنانة المصرية دينا
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت الراقصة دينا رفضها لمبادرة «زواج التجربة» التي تبناها المحامي أحمد مهران، وأثارت جدلاً في المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.

الزواج المشروط
وقالت دينا  إنها  ترفض أن يكون الزواج مُحدد المدة الزمنية، لأنه سيكون أشبه حينها بزواج المتعة المُحرم شرعًا، مضيفة: «أوافق علي الزواج المحدد بشروط من جانب الطرفين، والتي يمكن توثيقها في عقد الزواج بينهما، فمثلًا يمكن للزوجين الاتفاق علي الطلاق حال اكتشاف الزوجة زواج الزوج بأخري، أو إذا أصيب بمرض ما فينفصلان وقتها بموجب ورقة الشروط المرفقة بعقد الزواج».وتابعت: «الرسول محمد صلي الله عليه وسلم اشترط علي سيدنا علي ابن أبي طالب عدم زواجه علي ابنته فاطمة الزهراء، ولكن في المقابل فإن تحديد عقد الزواج بمدة زمنية فهذا حرام شرعاً».وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بياناً رسمياً علي ما يُعرف بـ «زواج التجربة»، وأكدت أنه يحمل معاني سلبية دخيلة علي قيم المجتمع المصري الذي يرفض كل ما يخالف الشرع والقيم المجتمعية، لاسيما أن الزواج في الإسلام عقد مصون له شروطه وأركانه وانتفاء موانعه كشأن سائر كل العقود.وشددت الدار على أنَّ اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطًا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

سكن البنات
وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها تتابع حاليًا ردود الفعل إزاء مسلسلها الجديد «سكن البنات» المعروض حاليًا عبر إحدي القنوات الفضائية، ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر، آيتن عامر، منة فضالي، ألفت عمر، حجاج عبدالعظيم، شيما الحاج وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

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الفنانة المصرية دينا تعلق على مبادرة زواج التجربة الفنانة المصرية دينا تعلق على مبادرة زواج التجربة



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