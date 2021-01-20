منصة عالمية تفاوض محمد سعد لتقديم مسلسل من 6 أجزاء

تجري إحدى المنصات العالمية مفاوضات جدية مع الفنان الكوميدي محمد سعد للقيام ببطولة عمل درامي ضخم مكون من 6 أجزاء، كل منها 10 حلقات فقط. وعلمنا أن العمل سينتمي للأعمال الكوميدية البحتة، وتحاول حاليًا إدارة المنصة الاستقرار على فكرة العمل الذي سيتم تقديم أول أجزائه خلال العام الحالي، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الأيام المقبلة وتحديد الأبطال وإنهاء تعاقداتهم لتحديد موعد نهائي لبدء التصوير.يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.

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