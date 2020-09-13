الإعلامي أحمد شوبير يشيد بموقف صلاح تجاه مؤمن زكريا

نشر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تويتة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وأشاد شوبير بموقف نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح عقب احتفاله أمس على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا، بعدما أحرز هدف فريقه الرابع والثالث له "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد.وعلق على الموقف قائلا: "لقطة اليوم محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا بعد تسجيله هاتريك أمام ليدز يونايتد"

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