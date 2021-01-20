تفاصيل خوض المطرب لؤي أولى تجاربه في عالم التمثيل

يخوض النجم لؤي أولى تجاربه في عالم التمثيل حيث يشارك كضيف شرف في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع النجمة هنا الزاهد، ويظهر من خلاله بشخصيته الحقيقية كمطرب، وانتهى من تصويره مؤخرًا.ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

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