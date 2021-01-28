الإعلامية مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق بسبب أعمالها

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة الشهيرة غادة عبدالرازق، بعد تصريحاتها بانها ترفض القبلات في أعمالها الفنية، رغم أنها قدمت أعمالا بها القبلات مثل طلعت حرب، كلمني شكرا، ركلام.وشاركت "العيدان" متابعيها بمنشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تصريح غادة عبدالرازق معلقة :"غادة عبدالرازق: أرفض مشاهد القبلات.. يا راجل من امتى وأنتي كل أفلامك قبلات".وصرحت الفنانة غادة عبد الرازق خلال حوار تليفزيوني سابق في إحدى البرامج، أنها ضد القبلات والمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، قائلة: "أنا شايفة الحتة دي للزوج بس ومينفعش حد غيره يجي يبوسني أو يفتحلي سوستة الفستان مثلا".

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