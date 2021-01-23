تعليق ناري لعمرو أديب على واقعة اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن غضبه واستيائه من واقعة اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالي، قائلًا:" خلصوا عليها جنسيًا والغريب في الواقعة وظائف المغتصبين، ولكن في كل وظيفة هناك أشخاص سيئة".وتساءل عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": "ما كل هذا التخطيط من 4 أشخاص لاستقطاب فتاة واغتصابها بهذه الطريقة البشعة؟"، معقبًا:"مهما كانت حسناء ليس هناك مبرر لاغتصابها..هو فيه إيه؟".وتابع:"لا أدين أحدا ولكنى أتحدث عن القصة التي يتم تداولها حتي الآن والكلمة الفصل في القضية للقضاء العادل"ولفت إلي أنه تم إسناد قضية التناوب علي اغتصاب فتاة بفيلا في الساحل الشمالي، إلي قاض كبير لأن بها تفاصيل كثيرة.واستطرد:"إيه الوارد علينا من السوشيال قرف ده؟..إيه اللى بيحصل ده؟..هو الناس جري لها إيه؟".وأردف:"ما حدث أمر شاذ ومقرف ومتوحش وغريب..ما يحدث يظهر لنا أنه لا أحد فوق القانون في مصر".الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، حدد أمس الخميس، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر القضية المتهم بها 3 أشخاص، بـ«استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها» بإحدى قرى الساحل الشمالي.وينظر محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ«قاضي محاكمة القرن»، والذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية «قتل المتظاهرين»، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير.

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