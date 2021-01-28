تعرف على حقيقة ارتباط ملك زاهر بابن مصطفي قمر

أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جدلًا واسعا خلال الساعات الماضية بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد ارتباطها بتيام مصطفى قمر، وذلك خلال الفترة الماضية عقب تواجدهما سويا في عدة مناسبات آخرهم حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.ونفي مصدر مقرب من الثنائي هذه الشائعات وأفاد ان ما يقال غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، و أنهم صديقان منذ الطفولة، كما أن والد ليلي الفنان أحمد زاهر صديق المطرب الكبير مصطفى قمر، مضيفة بالقول: "كله هبل الناس مش لايقة حاجة تقولها".

ولاقت ملك أحمد زاهر تفاعلاً كبيرًا من قبل محبيها عقب دورها في مسلسل لؤلؤ، حيث تصدرت تريند جوجل بعد وفاتها في الحلقة 21.يذكر أن مسلسل "لؤلؤ"، يعرض في وقتنا الحالي على فضائية "ON"، ويدور في إطار 40 حلقة، ويضم في البطولة عدد من نجوم الفن، الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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