الأمير فيصل بن مشعل يثمن جهود فريق الإنجاز والتدخل السريع في أمانة القصيم

الرياض - العرب اليوم
بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خطاب شكر وتقدير لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي على ما تبذله الأمانة وبلديات المنطقة عبر فريق الإنجاز والتدخل السريع في معالجة ومتابعة مشاريع الأمانة ونسب إنجازها ومعالجة العوائق التي تواجه سير الأداء بها.وقال سموه : نشكركم ونثمن لكم ولأعضاء فريق الإنجاز والتدخل السريع ولجميع الزملاء تلك الجهود التي تأتي امتداداً لحرص الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا الوطن الغالي , متطلعين للمزيد تجاه تحقيق الكثير من الإنجازات في جميع المشاريع التنموية الجاري تنفيذها , خدمةً للمنطقة وأبنائها وكل المستفيدين من الخدمات البلدية.
ونوه سموه بما يتلقاه قطاع البلديات من دعم حكومتنا الرشيدة , مشيداً بما يبذله جميع منسوبي أمانة المنطقة وما يقدمونه من أعمال مباركة وإنجازات متطورة في خدمة المستفيدين ، سائلاً الله له وللعاملين معه التوفيق والسداد.
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