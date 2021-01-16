الفنانة بدرية طلبة توجه رسالة لجمهورها بعد وفاة ابن خالتها

أعلنت الفنانة بدرية طلبة خبر وفاة ابن خالتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، ووجهت نصيحة لجمهورها ومتابعيها.بدرية كتبت "الدنيا والدوام لله ابن خالتي المهندس سمير عثمان في ذمة الله، أرجوكم حافظوا على نفسكم واللي يكون تعبان بلاش يخرج من بيته لأي سبب، الناس تعذر بعضها ومحدش يسأل فلان مجاش يعزي ليه فلان مجاش يبارك ليه مش وقته، حتى لو كان بخير ومش حابب يخرج من بيته لأي سبب يكون أفضل".جدير بالذكر أن بدرية طلبة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بـ3 مسلسلات: "فلانتينو" مع "الزعيم" الفنان عادل إمام، و"البرنس" مع الفنان محمد رمضان، "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وظهرت كضيف شرف مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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