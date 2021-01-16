الفنانة أيتن عامر تسجل أول أغنياتها بتوقيع تامر حسين ووليد سعد

كشفت الفنانة أيتن عامر عن دخولها عالم الغناء، وظهرت خلال صورة بصحبة كلاً من الشاعر تامر حسين، والملحن وليد سعد، بالإضافة إلى المخرجة بتول عرفة، وذلك من خلال حسابها على موقع انستجرام، وعلقت: " قررت اعترف، أنا سجلت أول اغنية ليا وهنصورها قريب جدا مع فريق عمل مبيهزرش، ألحان المبدع اللى كان نفسى اشتغل معاه من زمان اوى وليد سعد، كلمات صاحب القلم الدهبى تامر حسين، توزيع المتميز أحمد إبراهيم".وأضافت عن الأغنية التى لم تكشف اسمها: "هندسة صوتية المهندس العبقرى ياسر أنور، إخراج أختى وعشرة العمر بتول عرفة".من ناحية أخرى تصور آيتن عامر حالياً مسلسل "فى يوم وليلة" من 35 حلقة وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، أحمد كرارة، محمد مهران وعدد آخرمن الفنانين الشباب وضيفتا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين.كما أعلنت الفنانة أيتن عامر فى وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" انضمامها لمسلسل "كوفيد -25" مع النجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.يذكر أن آيتن عامر شاركت فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها

الفنانة أيتن عامر تحتفل بعام 2021 عبر حسابها بإنستجرام