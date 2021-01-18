ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام المان سيتي

انتقدت جماهير ليفربول، أداء مُحترفنا المصري، محمد صلاح، نجم هجوم الفريق، بعد أدائه خلال مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي، دون أهداف، أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة لتاسعة عشر من البريميرليج (طالع تقرير المباراة).

محمد صلاح ولوك شاو

صلاح شارك في المباراة، كأساسي ولعب مُنذ ضربة البداية وحتى صافرة النهاية، وظهر بشكل جيد إلى حدٍ ما، ولكنه لم يتمكن من هز الشباك للمرة الثالثة تواليًا في البريميرليج.

جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم يُعجبها أداء لاعبنا المصري، كما اعترفوا بتفوق، المدافع الإنجليزي، لوك شاو على جناح الريدز.

إليكم ردود افعال جماهير ليفربول على اداء محمد صلاح

لقد كان مُجرد يوم بمثابة عطلة لـ محمد صلاح، وبرونو دائمًا ما يكون شبحًا في مثل هذه المباريات.

محمد صلاح أناني.

بوبي فيرمينو صريح وغير حاسم للغاية، ماني هو الوحيد الذي يحاول فعل شيئ ما.

صلاح كان يُمكن أنّ يُسجّل هدفين اليوم، لو لم يلعب لوك شاو اليوم.

لوك شاو، وضع محمد صلاح في جيبه -_-.

علينا الاستغناء عن صلاح، ماني، وفيرمينو، ونلعب بـ مينامينو، أوريجي، وشاكيري في مباراتنا القادمة.

افتقار لا يُصدق للجودة من صلاح وفيرمينو، لا يبدو أنّ أيًا منهما سيحرز هدفًا في الوقت الحالي حتى لو كانا لاعبًا لواحد، يجب أنّ يدخل جوتا هذا الفريق بمستوى صلاح في الوقت الحالي.

آسف لأنني قلت من قبل أنّ صلاح أفضل من إيدين هازارد.

بالفعل يجب أنّ يكون المهاجم أنانيًا في بعض الأحيان، لكن صلاح يسيء استغلال هذا الامتياز.

محمد صلاح لاعب مروع!.

صلاح كان سيئًا مُنذ مقابلته حول اللعب في الدوري الإسباني.

صلاح يجب ألا يُشارك كأساسي في أي مُبارياتنا مثل فيرمينو، يجب أنّ يعودا إلى مقاعد البدلاء من الآن فصاعدًا.

أليسون يجب أنّ يحصل على 9 من 10، بعد إنقاذنا اليوم، صلاح وماني كانا سيئين.

صلاح لم يكن نفسه مُنذ تلك المقابلة!.

انت لا تُريد تصديق ذلك، لكنه كان مروعًا للغاية.

لوك شاو كان استثنائيًا، لم يدع صلاح يتنفس.

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