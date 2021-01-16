الفنانة المصرية فيفي عبده توضح حقيقة ارتدائها الحجاب

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو وعدت فيه معجبيها بأنها تستعد لبث مباشر على قناتها الرسمية على يوتيوب وتيك توك غدا السبت، نافية الشائعات التي أشارت إلى ارتدائها الحجاب في الآونة الأخيرة.وكتبت فيفي عبده في تعليقها على الفيديو: "مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعوا الفيديو.. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي".وردّت الفنانة فيفي عبده علي شائعات دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية في وقت سابق، حيث نشرت صورة جديدة لها من غرفتها بالمنزل، عبر خاصية استوري بحسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة أنا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا".

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