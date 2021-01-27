تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

كشفت الاعلامية مى حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية.وكتب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثه انا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفي".وكانت قد تعرضت مى حلمي لحادث سير على طريق المنصورية ونشرت استوري عبر حسابها على اسنتجرام للسيارة وهى محطمة.وكتبت: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".

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