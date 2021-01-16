ابنة الفنان المصري هادي الجيار تفجر مفاجأة عن والدها بعد وفاته

كشفت مشيرة ابنة الفنان الراحل هادي الجيار، عن اعتزال والدها الفن بعد انتهاء تصوير دوره في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض خلال دراما رمضان المقبلة، موضحة أن هادي الجيار له عدد كبير من الأصدقاء لا نعلمهم.وتحدثت مشيرة خلال لقاء في برنامج مساء dmc والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عن أعراض فيروس كورونا التي ظهرت على والدها حيث كانت في البداية عبارة عن دور برد، وكان رافضًا تمامًا الذهاب إلى المستشفى قبل الوفاة بأسبوع، ولكنه في النهاية ذهب إليها.وتابعت ابنة الفنان هادي الجيار، أن والدها شاهد الجزء الأول من مسلسل الاختيار حيث حرص على متابعته بشغف كبير وفور علمه مشاركته بالجزء الثاني كان سعيدا للغاية وفرق هذا الأمر في نفسيته بشكل كبير، وكان يعتقد أن هذا الدور هو آخر عمل سيشارك به، لأنه قال لأرى أن هناك دورًا أعظم من هذا، مضيفة أن والدها قد أنهى تصوير خمسة عشر حلقة من أحداث الاختيار 2.وواصلت قائلة إن والدها كان يتمتع كثيرًا بخفة الدم وكان لا يحب أجواء النكد، مشيرة إلي أنها هي وشقيقتها ذهبتا ذات مرة إلى مكان التصوير واحتفلتا معه بعيد ميلاده، مضيفة أنه كان حنونًا جدا وطيبًا وأبًا حقيقيًا.

قد يهمك ايضا:

زينة تنعي الراحل هادي الجيار

دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع الفنان هادي الجيار