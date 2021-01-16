المغربية بسمة بوسيل تستغل إسم زوجها من أجل الشهرة

أثارت مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​، زوجة الفنان ​تامر حسني​، الجدل مجدداً بعد ان نشرت صورة وجهت خلالها رسالة إلى فنانة شهيرة.وكتبت بسمة بوسيل في رسالتها هذه :"لن يتزوجكي روحني اركني، بلاش شو عن طريق ناس نص كم".وتابعت :"حاولت احط اغنيه تعرفي تفهميها عشان الجهل بس"، ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات "كذا ميزا".يبدو ان بسمة أصبحت بين الفترة والأخرى تتقصد اثارة الجدل، فحين طلبت الطلاق من تامر على العلن، دافعنا عنها واعتبرنا أنها امرأة غاضبة، وهذا الغضب جعلها تظهر تفاصيل حياتها الخاصة للعلن، لكن ليس من المنطقي ان تعمل بسمة في كل مرة على حل خلافات زوجية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك احتراما لصورتها أولاً، ولأولادها وطبعا لزوجها ثانياً، الذي قبل ان يكون رب منزلها، وهو نجم معروف جداً، ولديه الكثير ليقدمه من خلال مواهبه، وليس من خلال حياته الزوجية الخاصة.

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