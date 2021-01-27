بيان يحسم انفصال أحمد سعد عن خطيبته علا بسيوني

تداولت أخبار تفيد بانفضال الفنان أحمد سعد عن خطيبته علا بسيوني، خاصة بعد حذف صورها من صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير "انستجرام"، ولكن سعد نفي كل هذه الأقاويل بعد ظهورها برفقته، أثناء احتفاله بحصوله على الدرع الذهبي المقدم له من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.ونشر سعد مجموعة من الصورة من التكريم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.، وظهر في الصور برفقة الدرع الذهبي وفي صورة أخرى ظهر برفقة خطيبته علياء بسيوني، وهذا ما إكد الجمهور كذب هذه الشائعات.في سياق آخر طرح أحمد سعد منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أحدث أغانيه التي تحمل اسم افراح، وتعاون فيها مع المطرب وائل الفشنى، وحققت الاغنية على يوتيوب نشبة مشاهدة تقترب من نصف مليون مشاهدة

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