إصابة الفنانة رنا رئيس بفيروس كورونا وتحذر مخالطيها

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس ، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها مؤخرا، وطالبت جميع من خالطها بإجراء الفحوصات اللازمة.وكتب رنا رئيس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت: "إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعا".وشاركت رنا رئيس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، بطولة كل من خالد الصاوي، غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، محمد عادل، نهى عابدين، منة عرفة، محمد الشقنقيري وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

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