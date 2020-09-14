نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة ، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن خالد بن صقر الدوسري ، بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

واستمع سمو نائب أمير جازان خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام قيادة أمن المنشآت ، والخدمات والجهود التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية بالمنطقة ، موجهاً بمضاعفة الجهود للقيام بكافة المهام المناطة بالقيادة ، وتقديم كل ما يسهم في حفظ الأمن وحماية المنشآت ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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