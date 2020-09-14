نشرت الفنانة اروي فيديو كوميدي جديد لها من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك.ظهرت اروي في الفيديو وهي تقمص شخصية الفنانة الكبيرة عبله كامل في فيلم خالتي فرنسا وعلقت على الفيديو قائله:"تحيه للعظيمه #عبله_كامل مود الليله #tiktok تابعوني لمزيد من #الجنان".يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.

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