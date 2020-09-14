الداعية عبدالله رشدي يتضامن مع رضوي الشربيني بعد تصريحاتها الأخيرة

تضامن الداعية عبدالله رشدي مع الإعلامية رضوى الشربيني، بعد قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول «غير المحجبات». وفي حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها «هي وبس» على فضائية «CBC»، وجهت «الشربيني» رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، وقالت: «اوعي تقلعي الحجاب.. انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة». وكتب «رشدي» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه».

أضاف: «‏كلمات حقٍّ جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكنَّ بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلةً على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها». وقوبلت تصريحات «الشربيني» بموجة كبيرة من الانتقادات، حيث رفض الكثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ«الشيطان»، فيما اعتبر آخرون أن التصريحات بمثابة تشجيع للمتحرشين، وتصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

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