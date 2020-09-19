الفنانة إيمي سمير غانم تداعب زوجها وزوج أختها على الهواء

داعبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزوج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء الجمعة.ووجهت إيمي، حديثها لحسن الرداد ورامي رضوان، قائلة :"اية ده الأدب والأخلاق ده، ومش متخيلة أنكو قعدين كدا بكل الهدوء والحلاوة دي"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.فيما علقت الفنانة، على فيلم تؤم روحي، قائلة:"عمل فني رائع، ويقدم رومانسية جميلة، ومن الأفضل الأعمال التي قدمها حسن الرداد بصفة عامة".

قد يهمك ايضا :

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد

إيمي سمير غانم تروج لفيلم حسن الرداد الجديد