الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم محمد رمضان بعدما قبّل زوجته

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد يومين من قيام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له عبر ستوري انستجرام، وهو يُقبل زوجته داخل سيارة، ما جدد حالة الجدل على السوشيال ميديا.ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هذا الفيديو، وانتقدت محمد رمضان، قائلة: «فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس .. واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه .. الادب صار صفر».تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان، داخل سيارة، بينما زوجته تحتضنه وتطوقه بذراعيها، وتقوم بتقبيله داخل السيارة.

وظهر محمد رمضان، داخل السيارة، التي ينبعث من مسجلها صوت أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وتحديدًا أغنية «إنت الحب»، على مقطع: «قالي دي نار حبك جنة»، لتنهال التعليقات بين النشطاء، ويحدث حالة من الجدل.جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل بانتهاء تصوير كليبه الجديد الخاص بموقع الفيديوهات تيك توك.ونشر محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير الكليب وعلق عليه قائلا "انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش، قريبا.. ثقة في الله نجاح".

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رد قاس من إعلامية كويتية على الممثّل المصري محمد رمضان