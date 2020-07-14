أمير القصيم يزور محافظة البكيرية ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء الإثنين محافظة البكيرية، التقى خلالها بأهالي المحافظة، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة , ورئيس بلدية المحافظة المهندس يوسف الخليفة وأمين لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي العقلاء , ورجل الأعمال سليمان الراجحي , وأهالي المحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار جولات سمو أمير منطقة القصيم التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة، حيث وقف سموه خلال زيارته على مشروع تطوير العمل بالمنتزه الشرقي بالمحافظة, مستمعاً لشرح مفصل من قبل أمين المنطقة عن تفاصيل المشروع ومبادرة زراعته بالأشجار المتناسبة مع البيئة , مشيراً إلى أن المنتزه يقع على مساحة قدرها 1,700,000م وسيتم تنفيذه على عدة مراحل بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون ريال , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته لتنفيذ المشاريع التنموية الخادمة للمنطقة وأبنائها.

بعد ذلك توجه سموه لوضع حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير البلد القديم , وفق شراكة بين بلدية المحافظة ولجنة الأهالي , مستمعاً لشرح من قبل رئيس بلدية محافظة البكيرية عن تفاصيل المشروع المتضمنة عمل عدد من الممرات والساحات , وعمل محال شعبية وميدان عام، وعدد من الأعمال المشتملة على الرصف والإنارة والتشجير والمواقف الخاصة للسيارات.

إثر ذلك توجه سموه للاطلاع على مقصورة الراجحي التاريخية بمحافظة البكيرية والمقامة عام 1198هـ على مساحة قدرها 180م , مستمعاً سموه من قبل رجل الأعمال سليمان الراجحي عن تفاصيل المقصورة والمباني التاريخية وتطويرها والتي ستكون متاحة لزوار المنطقة والسياح من داخل وخارج المنطقة , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته لكافة الأعمال الخادمة للقطاع السياحي والثقافي والتاريخي بالمنطقة.

عقب ذلك زار سموه عدداً من أهالي المحافظة، وكرم صالح الدخيل الله ومنصور الراجحي وصالح اللحيدان ـ رحمهم الله ـ لما لهم من أثر وأعمال اجتماعية وتنموية للمحافظة .

وعبر سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن سعادته بهذه الزيارات التفقدية لمحافظات المنطقة , مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على صحتهم وتفقد المشاريع التنموية الخادمة للمواطنين.

وقال سموه : إن التواصل مع جميع أهالي المنطقة والزيارات الدورية لهم تعد أولوية لدي وأحب كثيراً استمرار هذه العادات الاجتماعية فيما بين المسؤول والأهالي , لأنها جزء أساسي من عمل المسؤول , وكم يسرني زيارة المحافظات وأهاليها والاطمئنان على إنجاز المشروعات التنموية وكفاءة المحافظين والمسؤولين في كل محافظة لخدمة المواطنين والقيام بواجبهم وإبراء الذمة.

وأشار سموه إلى أهمية الالتزام والاهتمام بكل ما يعود على أهالي المنطقة بالخير من قبل جميع مسؤوليها وفي المحافظات والمراكز كافة , والاطلاع على سير الأعمال عن قرب، التي تأتي في ضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مثمناً ما يقوم به مسؤولو القطاعات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة من عمل متكامل , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لكل عمل خادم لأبناء هذا الوطن , وأن يوفق الجميع لكل خير.

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