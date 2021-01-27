القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس
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القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس

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العرب اليوم - القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس

القضاء الفرنسي
باريس ـ العرب اليوم

رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب) أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية. واعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.وقال الطرابلسي لفرانس برس إثر مغادرته جلسة الاستماع "أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".من جهته صرح محاميه مارسيل سيكالدي "كتب وزير العدل التونسي أنه منذ الثورة، صارت تونس دولة قانون. ذكّر ردّ محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس بأن الطريق لا يزال طويلا لتصير دولة قانون".

وخلال ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، هرب بلحسن الطرابلسي إلى كندا التي غادرها عام 2016 إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.وأوقف في فرنسا في مارس 2019 حيث اتهم بـ"غسل الأموال في عصابة منظمة (...) واستخدام وثائق إدارية مزورة"، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.وفي قرارها، أخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار فترة الأحكام الصادرة بحق بلحسن الطرابلسي وسنه (58 عاما) ووضعه الصحي. وكان الطرابلسي قدم ملفا العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح

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القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس



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