إسرائيل ترفض مجددا دعوات دولية للمساعدة في توفير اللقاحات للفلسطينيين
آخر تحديث GMT18:34:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

إسرائيل ترفض مجددا دعوات دولية للمساعدة في توفير اللقاحات للفلسطينيين

العرب اليوم -

العرب اليوم - إسرائيل ترفض مجددا دعوات دولية للمساعدة في توفير اللقاحات للفلسطينيين

تفشي وباء فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
تل أبيب - العرب اليوم

رفضت إسرائيل دعوة من الأمم المتحدة بتأمين إمداد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وكرر وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلستاين القول إن إسرائيل ليست ملزمة قانونيا بتأمين توفير اللقاحات للفلسطينيين.وقال في حديث لبي بي سي إنه وفقا لاتفاقية أوسلو فإن على الفلسطينيين الاضطلاع بإدارة شؤونهم الصحية.

  ويقول خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه في ظرف استثنائي كهذا فإن للقانون الدولي أولوية على اتفاقيات أوسلو.وتتصدر إسرائيل حاليا دول العالم من حيث نسبة السكان الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وطلب الفلسطينيون لقاحات من مصادر أخرى، لكن ليس من المتوقع أن تصل إليهم قبل عدة أسابيع.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن محاولات السلطة لتأمين اللقاحات من مصادر مختلفة "لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في توفير اللقاحات".

ووفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، زودت الحكومة الإسرائيلية السلطات الفلسطينية بحوالي 100 جرعة لقاح في وقت سابق من الشهر باعتبارها "بادرة إنسانية".وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تفشي وباء فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية تسبب في "وضع كارثي".وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في فرض حالة الإغلاق لأسباب عدة منها عدم قدرتها على تأمين دخل للعمال وأصحاب المصالح التجارية والزراعية في حال تعطلهم عنأعمالهم.

وتحاول بين الفترة والأخرى فرض حالة إغلاق مؤقت تستمر أياما، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.وفي قطاع غزة، تزداد الحالات سوءا في ظل تعذر فحص المشتبه بإصابتهم لندرة المستلزمات الطبية.ويعاني قطاع غزة من كثافة سكانية مرتفعة، إذ يسكنه نحو مليوني شخص، مع مستويات فقر عالية، وهو ما يزيد فرص انتشار العدوى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إسرائيل تمنع ترميم قبة الصخرة وتهدد باعتقال العاملين

إسرائيل تعلق رحلات الطيران القادمة إليها حتى نهاية يناير
 

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إسرائيل ترفض مجددا دعوات دولية للمساعدة في توفير اللقاحات للفلسطينيين إسرائيل ترفض مجددا دعوات دولية للمساعدة في توفير اللقاحات للفلسطينيين



أخبار ذات صلة

GMT 04:44 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

رسالة إلى بايدن وماكرون تحضّهما على رفع العقوبات عن دمشق
العرب اليوم - رسالة إلى بايدن وماكرون تحضّهما على رفع العقوبات عن دمشق

GMT 02:42 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

تمسك رئيس الحكومة التونسية بالأسماء المقترحة قد يدخله في صراع مع الكتل الداعمة له
العرب اليوم - تمسك رئيس الحكومة التونسية بالأسماء المقترحة قد يدخله في صراع مع الكتل الداعمة له

GMT 02:39 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

اتفاق "الحوار الليبي" في منتجع بوزنيقة المغربي على "المناصب السيادية"
العرب اليوم - اتفاق "الحوار الليبي" في منتجع بوزنيقة المغربي على "المناصب السيادية"

GMT 02:39 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
العرب اليوم - جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

GMT 02:37 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

رئيس الحكومة المغربية يرفض "التخوين" لتوقيعه "التطبيع" مع إسرائيل
العرب اليوم - رئيس الحكومة المغربية يرفض "التخوين" لتوقيعه "التطبيع" مع إسرائيل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 01:52 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021
العرب اليوم - أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021

GMT 01:41 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي
العرب اليوم - مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي

GMT 03:13 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:15 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن

GMT 13:32 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"
العرب اليوم - تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء
العرب اليوم - الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

GMT 02:48 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد
العرب اليوم - بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد

GMT 16:17 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال
العرب اليوم - شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال

GMT 03:01 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

"جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة
العرب اليوم - "جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة

GMT 16:19 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم
العرب اليوم - مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 16:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن
العرب اليوم - "فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 16:52 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي
العرب اليوم - رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 03:30 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا
العرب اليوم - منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا

GMT 20:31 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

"مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - "مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

روما الإيطالي يشهد هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"
العرب اليوم - روما الإيطالي يشهد هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 02:25 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

هيونداي تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020
العرب اليوم - هيونداي تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab