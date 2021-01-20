إجراءات استثنائية استعدادا لتنصيب الرئيس الأميركي الجديد ودونالد ترامب يغادر البيت الأبيض

إجراءات استثنائية استعدادا لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ودونالد ترامب يغادر البيت الأبيضفي ظروف استثنائية، يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم مهام منصبه رسميا.وتُقام في العاصمة واشنطن مراسم التنصيب في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).وسبقت مراسم التنصيب استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الأمريكية.

وتحدث الرئيس ترامب، المنتهية ولايته، عن إنجازاته خلال فترة توليه منصبه، بعد دقائق قليلة من مغادرته البيت الأبيض للمرة الأخيرة.وقال إن إدارته أعادت بناء الجيش الأمريكي، وقدمت أكبر تخفيضات ضريبية في التاريخ، وقدمت ما وصفه بأرقام توظيف مذهلة، على الرغم من وباء فيروس كورونا.وتمنى ترامب حظا سعيدا للإدارة الجديدة، لكنه لم يذكر جو بايدن بالاسم.ولم يعترف ترامب بعد بخسارة الانتخابات، وسيكون أول رئيس لا يحضر تنصيب خليفته منذ عام 1869.

وقال ترامب إنه "سيعود بشكل ما". وتوجه إلى ناديه الخاص في ولاية فلوريدا قبل تنصيب بايدن.وانتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.ولن يُسمح إلا لعدد محدود بحضور مراسم التنصيب، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.

ويعد ترامب من أبرز الغائبين، إذ يتوجّه إلى فلوريدا صباح الأربعاء، ليكون أول رئيس يتفادى حضور مراسم تنصيب خلفه، منذ نحو 150 عاما.وحتى الآن، لم يتقبل ترامب بشكل كامل خسارته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وغادر بايدن وزوجته جيل منزلهما في ولاية ديلاور الثلاثاء، وتوجها إلى واشنطن، حيث أمضى الرئيس المنتخب 36 عاماً كعضو في مجلس الشيوخ، قبل استلامه منصب نائب الرئيس باراك أوباما من 2008 إلى 2016.

وعشية تنصيبه، قاد بايدن في واشنطن مراسم تأبين للأمريكيين ضحايا مرض كوفيد-19، الذين بلغ عددهم 400 ألف شخص على الأقل.ويتوجه بايدن الأربعاء إلى البيت الأبيض، ومن ثمّ إلى الكابيتول حيث تُجرى مراسم التنصيب.ونُصب نحو 200 ألف علم للولايات المتحدة في ساحة " ناشونال مول"، المقابلة لمبنى الكابيتول، لتمثيل الحشود التي لن يكون بوسعها الحضور.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهاريس يستعدان لأداء اليمين وبدء مهامهما رسمياً

بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة