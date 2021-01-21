ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق ترفض نتائج ملتقى الحوار الليبي
آخر تحديث GMT07:46:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

"ميليشيات" تابعة لحكومة "الوفاق" ترفض نتائج "ملتقى الحوار" الليبي

العرب اليوم -

العرب اليوم - "ميليشيات" تابعة لحكومة "الوفاق" ترفض نتائج "ملتقى الحوار" الليبي

حكومة الوفاق الوطني الليبية
طرابلس - العرب اليوم

في تطور نوعي مهم يفتح الطريق أمام مشهد سياسي جديد في ليبيا، حسمت اللجنة الدستورية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مرجعية الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لكن قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أعلنت رفضها لنتائج الحوار، وهو ما يهدد العملية السياسية برمتها.وأعلنت اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة، في بيان لها عقب اجتماعها، أمس، بمنتجع الغردقة المصري على ساحل البحر الأحمر، التوصل لاتفاق حول إجراء استفتاء على مشروع الدستور بعد المادة السادسة، باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50 في المائة + 1)، وإلغاء المادة السابعة منه، وهو الاتفاق الذي رحبت به مصر وثمنته.كما اتفق الأعضاء على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، عبر إيقاف النظر بالطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري عام 2018.وقررت اللجنة استكمال مناقشتها لاحقا ما بين 9 و11 فبراير (شباط) المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به، ورفع هذا الاتفاق إلى مجلسي النواب والدولة. بالإضافة إلى رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة، بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وهنأت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، منتدى الحوار السياسي الليبي على ما وصفته بموافقته القوية على الخطوات المتخذة نحو شرعية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، بإمكانها قيادة ليبيا إلى انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي. كما ثمنت فرنسا أمس، عبر بيان لوزارة خارجيتها، اختيار السلوفاكي يان كوبيش، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وقالت إنه بإمكانه التعويل على دعمها من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، وبمعزل عن التدخلات الأجنبية.

كما رحّب رؤساء بعثات الاتّحاد الأوروبي إلى ليبيا، بموافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، واعتبروا في بيان لهم أنه يمهد أرضية لتشكيل حكومة انتقالية موحدة، تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة، وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية، التي ستجرى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.في المقابل، أعلنت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية، الموالية لحكومة الوفاق، رفضها لنتيجة تصويت ملتقى الحوار السياسي، وانتقدت «طريقة التصويت، التي تضغط رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، من أجل تحقيقها قبل انتهاء مهامها في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي، الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية».وقالت «القوة» في رسالة وجهتها مساء أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، إنها رصدت ما وصفته بـ«انحراف خطير» عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات، «بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، بل تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان». مطالبة بسرعة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.من جهة أخرى، أسفر انفجار مخزن للذخيرة بمقر الأكاديمية البحرية بضاحية جنزور غرب طرابلس، مساء أول من أمس عن مقتل 3 أشخاص من بينهم آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى إصابة 5 آخرين.على صعيد غير متصل، أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عميق حزنهما جراء حادثة غرق مأساوية، أسفرت عن 43 قتيلا على الأقل في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين قبالة الساحل الليبي أمس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجان الـ13 الليبية تنتهي لرؤية عامّة بشأن الأسماء المُرشّحة لـ"الرئاسي والحكومة"

المجلس الأعلى الليبي يطالب السراج بالاستمرار في منصبه وتأجيل تسليم السلطة

 

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق ترفض نتائج ملتقى الحوار الليبي ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق ترفض نتائج ملتقى الحوار الليبي



أخبار ذات صلة

GMT 07:26 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

البرلمان التونسي يسائل الحكومة حول تداعيات موجة الاحتجاجات المتواصلة
العرب اليوم - البرلمان التونسي يسائل الحكومة حول تداعيات موجة الاحتجاجات المتواصلة

GMT 07:20 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

الحكومة اليمنية تعد ببرنامج "واقعي" يحقق الاستقرار وينهي الانقلاب الحوثي
العرب اليوم - الحكومة اليمنية تعد ببرنامج "واقعي" يحقق الاستقرار وينهي الانقلاب الحوثي

GMT 07:11 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

برلماني ليبي يرحب بتوقيع اللجنة الدستورية على اتفاق لإجراء استفتاء على مشروع الدستور
العرب اليوم - برلماني ليبي يرحب بتوقيع اللجنة الدستورية على اتفاق لإجراء استفتاء على مشروع الدستور

GMT 06:46 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مصر تصدر بيانًا بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على "استفتاء الدستور"
العرب اليوم - مصر تصدر بيانًا بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على "استفتاء الدستور"

GMT 06:41 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض الاعتذار للجزائر عن الجرائم الاستعمارية
العرب اليوم - الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض الاعتذار للجزائر عن الجرائم الاستعمارية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:53 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

أجمل الطرق لتنسيق موضة القميص الكلاسيكية بأساليب ملفتة 2021
العرب اليوم - أجمل الطرق لتنسيق موضة القميص الكلاسيكية بأساليب ملفتة 2021

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 03:52 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

خبراء الديكور يؤكدون أن أنواع صبغ الجدران الجديدة "سهلة التطبيق"
العرب اليوم - خبراء الديكور يؤكدون أن أنواع صبغ الجدران الجديدة "سهلة التطبيق"

GMT 01:05 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن

GMT 00:20 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

"هرولة" جو بايدن تفتح صفحة جديدة مع الإعلام
العرب اليوم - "هرولة" جو بايدن تفتح صفحة جديدة مع الإعلام

GMT 06:12 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021
العرب اليوم - فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 06:18 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021
العرب اليوم - مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:30 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا
العرب اليوم - منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 20:31 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

"مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - "مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة

GMT 03:16 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية
العرب اليوم - رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية

GMT 23:48 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

خوان لابورتا يؤكد أن ميسى يريد البقاء في برشلونة ولن نتعاقد مع جارسيا هذا الشهر
العرب اليوم - خوان لابورتا يؤكد أن ميسى يريد البقاء في برشلونة ولن نتعاقد مع جارسيا هذا الشهر

GMT 01:09 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"
العرب اليوم - حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"

GMT 23:28 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

لاتسيو يهزم روما بثنائية في الشوط الأول في الدوري الإيطالي
العرب اليوم - لاتسيو يهزم روما بثنائية في الشوط الأول في الدوري الإيطالي

GMT 23:32 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

إصابة بوتشيتينو بكورونا وغيابه عن مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه
العرب اليوم - إصابة بوتشيتينو بكورونا وغيابه عن مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه

GMT 02:42 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

أبوظبي عروس السياحة "الشتوية"
العرب اليوم - أبوظبي عروس السياحة "الشتوية"

GMT 22:35 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

"السورية للطيران" تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين حلب وبيروت
العرب اليوم - "السورية للطيران" تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين حلب وبيروت

GMT 03:31 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

مايكروسوفت تكشف عن اختراق متسللين لأنظمتها
العرب اليوم - مايكروسوفت تكشف عن اختراق متسللين لأنظمتها

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 02:30 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

الأرض على موعد مع ظاهرة "تساقط مئات الشهب" السبت
العرب اليوم - الأرض على موعد مع ظاهرة "تساقط مئات الشهب" السبت

GMT 10:39 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح يختار بطل الفيلم الوثائقي عن قصة حياته
العرب اليوم - محمد صلاح يختار بطل الفيلم الوثائقي عن قصة حياته

GMT 00:35 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

من "لكزس" إلى "سوبارو" سيارات يابانية في 2021
العرب اليوم - من "لكزس" إلى "سوبارو" سيارات يابانية في 2021

GMT 22:26 2017 الخميس ,06 إبريل / نيسان

رياض الأحمري يؤكد أن نهائي الكأس قصم ظهر النصر
العرب اليوم - رياض الأحمري يؤكد أن نهائي الكأس قصم ظهر النصر

GMT 17:35 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

رنا الأبيض ويزن السيد بإطلالة بحرية
العرب اليوم - رنا الأبيض ويزن السيد بإطلالة بحرية

GMT 23:14 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات
العرب اليوم - يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab