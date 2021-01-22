إسرائيل تقصف أهدافًا في محيط محافظة حماة وسط سورية

أكد مصدر عسكري سوري أن أهدافا في محيط محافظة حماة تعرضت لهجوم جوي من قبل الجيش الإسرائيلي.وقالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن المصدر إن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" بالصواريخ على بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الرابعة من فجر الجمعة شنت إسرائيل قصفا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.وأضاف المصدر أن وسائل الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.

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