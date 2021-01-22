السعودية تدين التفجير الإرهابي في بغداد وتؤكد تضامنها مع العراق

أدانت السعودية التفجير الإرهابي المزدوج في بغداد، والذي أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين، وأكدت تضامنها مع العراق.وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين التفجير الانتحاري المزدوج في «ساحة الطيران» وسط العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد ما يهدد أمنه واستقراره.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.من جانبه؛ أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية في «ساحة الطيران» وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط كثير من القتلى والجرحى الأبرياء.وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن «مجلس التعاون» مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الأمين العام على مواقف «المجلس» الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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