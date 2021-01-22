يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي مساعيه لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية التي مضى ثلاثة أشهر على تعثر تأليفها في ظل عقبات طرأت عليها إثر تباينات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول وحدة المعايير وعدد الوزراء والجهات التي تسمّيهمواستقبل الراعي أمس مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في إطار استكمال مساعيه للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، من غير أن يظهر أي خرق حتى الآن لتذليل العقد القائمة، وسط دعوات للإسراع في تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتستدرج مساعدات خارجية من شأنها أن تخفف من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون.

واعتبرت كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) بعد اجتماعها الأسبوعي أن «الواقع المأزوم في لبنانيتطلب تأليف حكومة في أسرع وقت». وقالت إن «الظروف ضاغطة والإمكانية متوفرة لتشكيل الحكومة خصوصاً إذا ما تم القيام بخطوات لتدوير الزوايا»وفي ظل التعقيدات التي حالت دون الاتفاق على تشكيل حكومة، ناشد عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب زياد حواط «الرئيس المكلّف أن يعرض للشعب اللبناني التشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية»، كما دعا الرئيس عون «لمصارحة الرأي العام لماذا رفضها».

وأشار إلى «أننا قلنا للرئيس المكلف سعد الحريري منذ تكليفه إنهم لن يسمحوا له بتشكيل حكومة اختصاصيين»، لافتا إلى «أن المداورة يجب أن تشمل جميع الطوائف وأن ورفض الثنائي الشيعي للمداورة كسر فكرة حكومة المستقلين».

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