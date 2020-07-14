الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات المبعوث الأممي
آخر تحديث GMT13:18:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

اعتبرت خطة مارتن غريفيث "شرعنة" للانقلاب

الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات "المبعوث الأممي"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات "المبعوث الأممي"

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
عدن - العرب اليوم

أبلغت الحكومة اليمنية،  المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، رسمياً، بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته.وأبدت الحكومة اليمنية استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الملشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، لافتة إلى الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث رسمياً أن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية» وأثارت المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأمم، جدلاً واسعاً في الشارع السياسي اليمني، إذ اعتبرها الموالون للشرعية محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ«شرعنة» الانقلاب الحوثي.

وتتضمن بنود المسودة ثلاثة جوانب أساسية، تبدأ بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، يليه عدد من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وأخيراً بدء المشاورات مع الطرفين بشأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجيستية اللازمة بهدف التحضير لاستئناف المشاورات السياسية بناءً على دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وفي وقت رفض الحوثيون مقابلة غريفيث أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط، كما سربت وسائل إعلام الجماعة، لزعمهم أن الحل يكمن في مقترحهم المقدم له، لا تزال أطراف الحكومة الشرعية من جهتها تنظر بمزيد من الريبة إلى مسودة المبعوث الأممي، لجهة أنها تجعل من الجماعة طرفاً مع الشرعية في الإشراف على الموارد المالية والاقتصادية والمطارات والموانئ، وهي أمور سيادية خاصة بالحكومة المعترف بها دولياً.

وفي هذا السياق، يتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان المبعوث الأممي بأنه «يحاول التسويق لسلام مشوه، ويسعى إلى حرف دور الأمم المتحدة الساعية في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن، ويعمل بكل جهد لشرعنة الانقلاب الحوثي على حساب قضية اليمن واليمنيين». وقال النعمان لـ«الشرق الأوسط»: «لم يستطع غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع من الميليشيات الانقلابية الحوثية مجرد اعتراف واحد وصريح منها بالمهمة التي أتى من أجلها، وهي تنفيذ القرارات الدولية كما أنه لن يستطيع أن يحقق أبسط الأبجديات للسلام وما حدث في استوكهولم نموذج لهدف المبعوث الأممي الذي يسعى إلى تقسيم وتمزيق لليمن وفق أجندة خارجية لا تريد لليمن أن يعود سعيداً وفق المرجعيات الأساسية الثلاث للسلام».

ورأى النعمان أن «المبعوث الأممي يحاول أن يجمل الصورة الإجرامية القبيحة للحوثي تحت يافطة تحقيق السلام المزعوم حتى وإن كان على أشلاء الأطفال». وجزم بأن «السلام المشوه والعقيم الذي ظل ينشده غريفيث ومستمر في تسويقه في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يحقق لليمن واليمنيين حلمهم باستعادة دولتهم التي انقلبت عليها ميليشيات طائفية عنصرية مدعومة من إيران» ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «منذ تعيين غريفيث في مهمته اتضح لليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أن دولتهم تأتي في أدنى سلم اهتمامه وأن مصلحته الشخصية وأجندة الدول الداعمة له تأتي في قمة الاهتمامات حتى وإن كانت تتعارض مع أدبيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في شرعنة انقلاب ميليشيات إرهابية لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش على مؤسسات دولة شرعية معترف بها».

من جهته، يصف الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل خلاصة المقترح الأممي الذي قدمه غريفيث بأنه «مسعى لإنهاء مسمى الدولة، وتحويل اليمن إلى بلد تتقاسمه ميليشيات». وقال الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المقترح الذي ترعاه الأمم المتحدة يبدو وكأنه صلح قبلي بين قبيلتين تتنازعان على المرعى والماء، وليس بين دولة معترف بها في الهيئات والمحافل كافة ولها تمثيل دبلوماسي حول العالم، وميليشيا متمردة عصبوية طائفية استعلائية، تخوض الحرب من أجل سلب اليمنيين حقوقهم، وتمكين نفسها من السيطرة عليهم والاستئثار بمصيرهم وهويتهم».

وحذر من أن «المكاسب الممنوحة للحوثيين» بموجب مقترحات غريفيث في الشأن الاقتصادي والإنساني «تعطي للحوثي نصيباً حتى فيما لم يصل إليه من مصادر الثروة، فإذا لم يستطع اقتحام مأرب فإنه سيكون شريكاً في مواردها، إذ تشير هذه الخطة إلى الموارد التي تسيطر عليها وتديرها الحكومة الشرعية، ولا تتطرق إلى الموارد التي يديرها الحوثيون من ضرائب وجمارك وغيرها» وأشار إلى أن «هذا المقترح يسقط كل جرائم الحوثيين من تشكيل ميليشيات خارج الدولة والاعتداء على مؤسساتها ثم الاستيلاء عليها واحتلالها ونهب مواردها المالية وتجييرها لصالحها، وكذلك الاعتداء على المواطنين وقتلهم بمختلف الطرق وبمختلف الأسلحة وحصار مدنهم وقراهم وتجويعهم وفتح المعتقلات التي أخفي وعذب فيها الآلاف من المواطنين الأبرياء».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أنور قرقاش يبحث مع مارتن غريفيث الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار باليمن

مارتن غريفيث يحث الأطراف اليمنية على وقف التصعيد العسكري

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات المبعوث الأممي الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات المبعوث الأممي



أخبار ذات صلة

GMT 05:17 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

فشل مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي
العرب اليوم - فشل مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي

GMT 04:11 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الرئيس الجزائري يؤكد أنَّه لا يُخطط للبقاء على رأس السلطة
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يؤكد أنَّه لا يُخطط للبقاء على رأس السلطة

GMT 03:55 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من "تأخير الإصلاحات" وتقليل خسائره المالية
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من "تأخير الإصلاحات" وتقليل خسائره المالية

GMT 03:48 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

مصادر سياسية تؤكد أنَّ واشنطن فوجئت بحجم الخلافات الإسرائيلية
العرب اليوم - مصادر سياسية تؤكد أنَّ واشنطن فوجئت بحجم الخلافات الإسرائيلية

GMT 03:42 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الأمم المتحدة تلمح إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق
العرب اليوم - الأمم المتحدة تلمح إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت فستانًا من قماش الكتان باللون البيج

ميغان ماركل في شكل جديد وناعم بعد غياب دام شهرين

لندن ـ العرب اليوم

حاول دوق ودوقة ساسكس حماية نفسيهما من الشمس وفيروس "كورونا" في أحدث إطلالة لهما في بيفرلي هيلز- كاليفورنيا، وهما يستقلان سيارتهما في محطة للوقود برفقة فريق أمنيّ خاص بهما، فيما لم يشاهد معهما إبنهما آرتشي. اختارت ميغان ماركل بعد غياب دام شهرين الإطلالة بفستان من قماش الكتان linen باللون البيج الكريمي فضفاض تميّز بقصته غير المتساوية عند الطرف فجاء قصيراً من الأمام وأطول من الخلف. ونسّقت معه حذاء بكعب مسطّح من مجموعة Sam Edelman، وزيّنت اللوك بقبعة كبيرة من القش من تصميم Janessa Leone، ونظارات سوداء بزجاجات داكنة، وكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وأكملت ميغان اللوك بحقيبة كروس باللون الأسود. وللمرة الأولى زيّنت ميغان معصمها بما يبدو حسب الصور انه ساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية، لم يظهر من ميغان سوى شعرها الأسود الذي أسدلته على كتفيه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء
العرب اليوم - أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

GMT 08:24 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020

GMT 09:21 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي
العرب اليوم - أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي

GMT 09:09 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة
العرب اليوم - وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة

GMT 09:02 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني
العرب اليوم - أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني

GMT 03:53 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات
العرب اليوم - اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات

GMT 01:59 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة
العرب اليوم - اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة

GMT 01:07 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها

GMT 02:56 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها
العرب اليوم - نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته
العرب اليوم - نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:28 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري
العرب اليوم - حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 19:57 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان
العرب اليوم - إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان

GMT 05:04 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"
العرب اليوم - مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"

GMT 00:51 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة
العرب اليوم - إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة

GMT 10:13 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء

GMT 07:48 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات
العرب اليوم - كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض
العرب اليوم - ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 03:02 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية
العرب اليوم - السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

GMT 01:33 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص
العرب اليوم - تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر

GMT 01:00 2015 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل
العرب اليوم - خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل

GMT 05:56 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد
العرب اليوم - صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 00:38 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل
العرب اليوم - الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل

GMT 19:53 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس

تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل
العرب اليوم - تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 11:15 2015 الجمعة ,27 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل

GMT 16:00 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة
العرب اليوم - ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة

GMT 05:10 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا
العرب اليوم - برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا

GMT 07:04 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس
العرب اليوم - سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس

GMT 23:42 2014 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر

باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير
العرب اليوم - باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير

GMT 17:35 2015 الجمعة ,13 شباط / فبراير

ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات
العرب اليوم - ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات

GMT 02:29 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
العرب اليوم - أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab