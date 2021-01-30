بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف مخيب للآمال
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بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف "مخيب للآمال"

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العرب اليوم - بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف "مخيب للآمال"

المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون
جنيف ـ العرب اليوم

وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف بأنه "مخيب للآمال".وقال بيدرسون إن الأطراف لم تتوصل إلى أي نتيجة، ولم يتم الاتفاق على موعد الاجتماع الجديد.وقال بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي: "قدمت البيان لـ 45 عضوًا. لقد كان وصفًا صادقًا ومباشرًا لما نحن فيه".وتابع بقوله: "أخبرت 45 مشاركًا بأنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. لقد كان هذا الأسبوع مخيباً للآمال". واستمر المبعوث الأممي، بقوله: "أشرت إلى عدد من الأشياء التي اعتقدت أنه يمكننا تحقيقها قبل الاجتماع. لكنني أخشى أننا لم نتمكن من القيام بذلك. وأعتقد أن السبب في ذلك هو عدم فهم كيفية إحراز تقدم داخل اللجنة".واختتمت اليوم الجولة الخامسة من اجتماع المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف. وتتكون المجموعة المصغرة من 45 ممثلاً: 15 من كل وفد، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

ووفقاً لبيدرسون، نقل عشية الاجتماع في جنيف تمنياته لكيفية المضي قدما في العمل هذا الأسبوع، إلى الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية من الحكومة السورية والمعارضة، لكن مقترحاته قوبلت بالرفض من قبل ممثل وفد الحكومة السورية، وانطلق اجتماع المجموعة المصغرة للجنة الدستورية دون برنامج متفق عليه.وقال بيدرسون: "لقد أظهر هذا الأسبوع أن هذا النهج لا يعمل ولا يمكننا الاستمرار في الاجتماع إذا لم نغيره". مؤكداً أنه ناقش الموقف مع كل من أعضاء المجموعة المصغرة والمشاركين وأوضح أن هذا لا يمكن أن يستمر. وشدد على أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف.وأضاف بأنه يأمل بزيارة دمشق في القريب العاجل، معلناً عزمه على مواصلة المشاورات مع ممثلي المعارضة والدول الأوروبية وروسيا والإدارة الأمريكية الجديدة.وأشار إلى أنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بمسار المناقشات بشأن سوريا في 9 شباط/فبراير.

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بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف مخيب للآمال بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف مخيب للآمال



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