30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
آخر تحديث GMT02:51:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - 30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

جماعة الحوثيين
عدن ـ العرب اليوم

أجمعت 30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على تأييدها تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على لوائح الجماعات الإرهابية، حيث عدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الجماعة للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية. وفي بيان مشترك وزعته المنظمات اليمنية على وسائل الإعلام، قالت إن «هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية».

واتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم الجماعة الحوثية «بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين - بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال - التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان». وأشار البيان إلى «الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية».

وقال البيان إن الجماعة الحوثية «تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء». وفي سياق السعي الحقوقي اليمني لتأييد الخطوة الأميركية بتصنيف الجماعة الحوثية على قوائم الإرهاب، تطرق البيان إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعلى عدد من المحافظات اليمنية من ارتكاب كثير من الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري، حيث استهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مهددة الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وجاء في البيان: «لقد استخدمت هذه الميليشيا سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال ست سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه الميليشيا والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين».

ووفقاً لمفهوم الإرهاب الذي يشير إليه عدد من الخبراء في بلدان العالم بأنه «استخدام العنف أو التهديد به لخدمة أهداف سياسية، أو دينية، أو آيديولوجية، والأفعال التي تصل إلى أكثر الضحايا المستهدفين»، أوضحت المنظمات الحقوقية اليمنية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي منذ بداية ظهورها في صعدة اليمنية وما عممته من أفعال جرمية في كل المحافظات التي سيطرت عليها ولا تزال تسيطر على كثير منها، «هو عين الإرهاب».

وعد البيان الجماعة المدعومة من إيران «جماعة دينية متطرفة لا وطنية، تمارس الكم الهائل من الجرائم بشكل يومي ضد المدنيين، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والاصطفاء العنصري الطائفي لتحقيق أهدافها قسراً ضد رغبات وتطلعات المواطنين اليمنيين وحلمهم في بناء دولة مدنية يسودها العدل وتسير شؤونه مؤسسات قانونية نابعة من عمق المجتمع والشعب». ورفض الحقوقيون اليمنيون كل الدعوات التي تنادي بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية خوفاً من تردي الأوضاع الإنسانية، وقالوا إن تلك المخاوف «تحوير للحقيقة الماثلة أمام العالم بهمجية هذه الميليشيا وتسببها في تدهور الوضع الإنساني، الذي لا يمكن أن يسوء أكثر مما هو عليه تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بشهادات كثير من المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن».

وفيما حضت المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي»، ناشدت «من أجل عزل هذه الميليشيا وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».ودعا البيان «الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته»، وأكد أن المنظمات الحقوقية في اليمن «تُبارك كل الجهود الشعبية اليمنية الرامية إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية انتصاراً لدماء الضحايا الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف».

قد يهمك ايضا:

اليمن تصرح القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة استطلاع لـ "أنصار الله" جنوبي الحديدة

 

بلينكن يعلن سنعيد النظر في قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا لكي لا يمنع مساعدة الشعب اليمني

 

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية 30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية



أخبار ذات صلة

GMT 02:14 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامنًا مع محتجي طرابلس
العرب اليوم - وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامنًا مع محتجي طرابلس

GMT 02:08 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد "القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين
العرب اليوم - مئات الشباب في تونس يحتجون ضد "القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين

GMT 02:03 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال شرق سورية
العرب اليوم - انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال شرق سورية

GMT 01:56 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

إحباط محاولة لإقحام طرابلس اللبنانية في الفوضى بهدف إسقاط تكليف الحريري
العرب اليوم - إحباط محاولة لإقحام طرابلس اللبنانية في الفوضى بهدف إسقاط تكليف الحريري

GMT 01:54 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية
العرب اليوم - القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بيلا حديد تخطف الأضواء في باريس بعد تألقها في عرض للأزياء

باريس - العرب اليوم

بعد تألقها في عرض "فندي" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، خطفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار إليها مجددا حينما ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء خروجها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية بعد مشاركتها في عرض الأزياء الذي ترقبه الملايين من عشاق الموضة والأزياء، والتقطت عدسات المصورين، عددا من الصور التي ترصد عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، خلال نزهة قامت بها في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث جذبت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 24 عامًا الانتباه إليها وهي ترتدي سويتر مخطط وبنطلون من الصوف أثناء خروجها من فندقها مع مجموعة من الحراس الشخصيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وفي صباح بارد في باريس، أضافت بيلا حديد إلى إطلالتها معطفاً بنيًا مبطنًا، كما حرصت على ارتداء زوج من الأحذية السوداء الأني...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:20 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها

GMT 01:00 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"

GMT 04:11 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة
العرب اليوم - سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة

GMT 03:09 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى
العرب اليوم - جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى

GMT 02:02 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف
العرب اليوم - الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:13 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها
العرب اليوم - 7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:38 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"
العرب اليوم - الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"

GMT 05:13 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة
العرب اليوم - نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 10:03 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي
العرب اليوم - صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي

GMT 09:16 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"
العرب اليوم - هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"

GMT 14:45 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو
العرب اليوم - صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو

GMT 02:39 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري
العرب اليوم - تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري

GMT 05:23 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي
العرب اليوم - تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي

GMT 07:52 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

"ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ
العرب اليوم - "ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

GMT 07:33 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب
العرب اليوم - طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب

GMT 05:51 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي
العرب اليوم - محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي

GMT 06:19 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة
العرب اليوم - خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة

GMT 22:11 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

"ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"
العرب اليوم - "ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"

GMT 05:34 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

"ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة
العرب اليوم - "ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة

GMT 21:34 2014 الخميس ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

غادة عبد الرازق بطلة فيلم خالد يوسف الجديد
العرب اليوم - غادة عبد الرازق بطلة فيلم خالد يوسف الجديد

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 09:45 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة

GMT 14:39 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

أجمل بحيرات تركيا شرق مدينة أنطاليا
العرب اليوم - أجمل بحيرات تركيا شرق مدينة أنطاليا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab