القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية
آخر تحديث GMT02:51:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية

القوات العراقية
بغداد ـ العرب اليوم

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، أنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان رسمي للجهاز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني، وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن «تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية». وأكد البيان أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».

يأتي إحباط المخطط ضد محافظة نينوى بعد نحو أيام من استهدف مدينة بغداد بأكبر عملية تفجير منذ سنوات أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات. إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بهدف الحد من العمليات الإرهابية. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن، إن «التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية». وبيّن معن أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة». وأشار إلى أن «هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، التي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة».

إلى ذلك وفيما أعلنت الجهات العراقية المسؤولة عن إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تخصيص بند في الموازنة المالية للعام الحالي بشأن تأمين أمن الحدود العراقية - السورية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي إن «أمن الحدود العراقية - السورية يعد من الملفات المهمة في منظور الأمن العام، خصوصاً أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود نشاط كبير لتنظيمات إرهابية في سوريا تحاول بين فترة وأخرى نقل نشاطها إلى العمق العراقي من خلال تسلل بعض العناصر المتطرفة». وأضاف العزاوي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمت مقترحاً بتخصيص بند في موازنة 2021 يتضمن توفير تخصيصات مالية من أجل دعم خطط دعم الحدود العراقية - السورية بالأدوات التي تجعلها أكثر قوة في المراقبة والمتابعة، ورصد أي عمليات تسلل من خلال الكاميرات والآليات الحديثة والطيران المسير»، مبيناً أن «تأمين الحدود مع سوريا له دلالات إيجابية في المشهد الأمني العام، ويخفض مستوى التحديات، خصوصاً في مناطق غرب البلاد».

وفيما تشهد الحدود العراقية - السورية المزيد من عمليات التسلل والخروقات، فقد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة متسللين سوريين في ناحية زمار بمحافظة نينوى. وقالت المديرية، في بيان لها، إنه «تعضيداً لمهامها في رصد ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق غير شرعية عبر الحدود، وبمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الأول 73 ومكافحة إرهاب زمار من إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، والقبض عليهم في زمار غرب نينوى». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش»، من بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في صحراء الرطبة. وقال الغنام إن «الفرقة الأولى من قوات عمليات الأنبار تمكنت من خلال عملية أمنية محكمة من قتل عنصرين يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة». وأضاف أن «أحد قتلى (داعش) هو الإرهابي مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة». وفي محافظة كركوك، تواصل القوات العراقية مطاردة عناصر «داعش»، لا سيما بعد أن نشط التنظيم في تكثيف عملياته في المحافظة والمناطق القريبة منها. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس، أن القوات الأمنية قتلت عدداً من إرهابيي «داعش» في اشتباك بقضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقال رسول إن «قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت بتفتيش منطقة وادي الشام في داقوق، لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، والاستيلاء على أسلحتهم، فضلاً عن العثور على مضافات وعجلات مفخخة فُجرت ميدانياً».

قد يهمك ايضا:

القوات العراقية تقبض على بعض "المتورطين" بتفجيري بغداد الأخيرين

 

القوات العراقية تضبط كميات أسلحة من مخلفات "داعش"

 

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى ومساع لإدراج تأمين الحدود مع سورية



أخبار ذات صلة

GMT 02:14 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامنًا مع محتجي طرابلس
العرب اليوم - وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامنًا مع محتجي طرابلس

GMT 02:08 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد "القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين
العرب اليوم - مئات الشباب في تونس يحتجون ضد "القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين

GMT 02:03 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال شرق سورية
العرب اليوم - انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال شرق سورية

GMT 01:59 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"
العرب اليوم - 30 منظمة حقوقية يمنية تُدعم تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

GMT 01:56 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

إحباط محاولة لإقحام طرابلس اللبنانية في الفوضى بهدف إسقاط تكليف الحريري
العرب اليوم - إحباط محاولة لإقحام طرابلس اللبنانية في الفوضى بهدف إسقاط تكليف الحريري

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بيلا حديد تخطف الأضواء في باريس بعد تألقها في عرض للأزياء

باريس - العرب اليوم

بعد تألقها في عرض "فندي" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، خطفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار إليها مجددا حينما ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء خروجها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية بعد مشاركتها في عرض الأزياء الذي ترقبه الملايين من عشاق الموضة والأزياء، والتقطت عدسات المصورين، عددا من الصور التي ترصد عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، خلال نزهة قامت بها في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث جذبت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 24 عامًا الانتباه إليها وهي ترتدي سويتر مخطط وبنطلون من الصوف أثناء خروجها من فندقها مع مجموعة من الحراس الشخصيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وفي صباح بارد في باريس، أضافت بيلا حديد إلى إطلالتها معطفاً بنيًا مبطنًا، كما حرصت على ارتداء زوج من الأحذية السوداء الأني...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:20 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها

GMT 01:00 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"

GMT 04:11 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة
العرب اليوم - سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة

GMT 03:09 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى
العرب اليوم - جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى

GMT 02:02 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف
العرب اليوم - الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:13 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها
العرب اليوم - 7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:38 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"
العرب اليوم - الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"

GMT 05:13 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة
العرب اليوم - نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 10:03 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي
العرب اليوم - صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي

GMT 09:16 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"
العرب اليوم - هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"

GMT 14:45 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو
العرب اليوم - صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو

GMT 02:39 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري
العرب اليوم - تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري

GMT 05:23 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي
العرب اليوم - تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي

GMT 07:52 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

"ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ
العرب اليوم - "ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

GMT 07:33 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب
العرب اليوم - طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب

GMT 05:51 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي
العرب اليوم - محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي

GMT 06:19 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة
العرب اليوم - خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة

GMT 22:11 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

"ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"
العرب اليوم - "ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"

GMT 05:34 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

"ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة
العرب اليوم - "ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة

GMT 21:34 2014 الخميس ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

غادة عبد الرازق بطلة فيلم خالد يوسف الجديد
العرب اليوم - غادة عبد الرازق بطلة فيلم خالد يوسف الجديد

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 09:45 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة

GMT 14:39 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

أجمل بحيرات تركيا شرق مدينة أنطاليا
العرب اليوم - أجمل بحيرات تركيا شرق مدينة أنطاليا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab