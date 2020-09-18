طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية مجددًا وتقصف قرية كردية حدودية

أفادت مصادر كردية مساء الخميس بخرق الطائرات التركية مجددا الأجواء العراقية وقصف قرية كردية حدودية، وفي هذه الأثناء، أعلن السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الخميس، أن بلاده وجهت دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لزيارة تركيا، وجاءت تصريحات يلدز خلال زيارته لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

وأكد الأعرجي بحسب بيان لمكتبه، أن "حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات بين العراق وتركيا وتطويرها في جميع المجالات"، موضحًا أن "البلدين تربطهما المصالح المشتركة وكذلك المصالح الاقتصادية المتبادلة، وعلينا أن ننمي هذه العلاقات فيما يخدم بلدينا"، مشيرًا إلى أن "مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع، ونتمنى أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم".من جهته قال السفير التركي، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف، ونحن وجهنا دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة تركيا".

هجوم تركي بالتزامن مع زيارة الكاظمي

وقبل أسبوع، سقطت 4 قذائف مدفعية أطلقتها تركيا، على قرية أورمان بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث وقعت اثنتان منها قرب عدة منازل، وقال -حيتها- مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري إن المدفعية التركية قصفت قرية أورمان، مبيناً أن قذيفتي مدفعية وقعتا على مقربة 70 متراً من مجموعة من البيوت السكنية.وتزامن هذا القصف مع زيارة كان يجريها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان والتي شملت قضاء زاخو في دهوك أيضاً، كما بحث مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني السيادة العراقية.

قد يهمك أيضا:

طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

طائرات تركية مسيرة تقصف بلدة سنجار في شمال العراق وتستهدف سيارة مدنية