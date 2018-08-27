رئيس بنتلي: الشركة لا تنوي إنشاء أي سيارة رياضية جديدة في المستقبل

ذكر الرئيس التنفيذي الجديد لبنتلي السيد Adrian Hallmark الذي إستلم مركزه الجديد قبل عشرة أشهر أن الشركة لا تنوي إنشاء أي سيارة رياضية جديدة في المستقبل.

هذا الحديث هو يأتي خلاف خطط الرئيس التنفيذي السابق السيد Wolfgang Durheimer الذي كشف عبر تصريح قبل مغادرته منصبه أن الشركة تعمل على سيارة رياضية جديدة أقل حجماً من كونتينيتال GT الحالية والتي سيتم إستحواء تصميمها من EXP 12 Speed 6e الإختبارية التي كشفت عنها الشركة العام الماضي.

الرئيس الحالي لبنتلي السيد هولمارك ذكر أن سبب قراره الجديد أن فئة السيارات الرياضية بدأت بالإنكماش بشكل تدريجي وأن السوق لا يمتلك المقومات المغرية لإنشاء سيارة جديدة، حيث إن تكلفة السيارات الجديدة ليست محصورة على الإنتاج فقط، البدء بالعمل على سيارة من الصفر يعني ملايين من الدولارات التي سيستثمرها مركز الأبحاث والتطوير.