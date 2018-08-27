رئيس بنتلي: الشركة لا تنوي إنشاء أي سيارة رياضية جديدة في المستقبل

ذكر الرئيس التنفيذي الجديد لبنتلي السيد Adrian Hallmark الذي إستلم مركزه الجديد قبل عشرة أشهر أن الشركة لا تنوي إنشاء أي سيارة رياضية جديدة في المستقبل.
هذا الحديث هو يأتي خلاف خطط الرئيس التنفيذي السابق السيد Wolfgang Durheimer الذي كشف عبر تصريح قبل مغادرته منصبه أن الشركة تعمل على سيارة رياضية جديدة أقل حجماً من كونتينيتال GT الحالية والتي سيتم إستحواء تصميمها من EXP 12 Speed 6e الإختبارية التي كشفت عنها الشركة العام الماضي.
الرئيس الحالي لبنتلي السيد هولمارك ذكر أن سبب قراره الجديد أن فئة السيارات الرياضية بدأت بالإنكماش بشكل تدريجي وأن السوق لا يمتلك المقومات المغرية لإنشاء سيارة جديدة، حيث إن تكلفة السيارات الجديدة ليست محصورة على الإنتاج فقط، البدء بالعمل على سيارة من الصفر يعني ملايين من الدولارات التي سيستثمرها مركز الأبحاث والتطوير.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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