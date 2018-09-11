بي إم دبليو تقدم نظام سكرتير رقمي في عدد من سياراتها في 2019
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بي إم دبليو تقدم نظام "سكرتير رقمي" في عدد من سياراتها في 2019

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العرب اليوم - بي إم دبليو تقدم نظام "سكرتير رقمي" في عدد من سياراتها في 2019

بي إم دبليو
واشنطن - العرب اليوم

 بدءا من مارس 2019 القادم، ستقدم بي إم دبليو العالمية نظام جديد ومتطور في عدد من سياراتها، وهو نظام يمكن وصفه بأنه سكرتير افتراضي أو ملاح ومساعد رقمي لك خلال قيادتك للسيارة، حيث يمكن لهذا النظام مساعدتك من خلال صوتك على تشغيل أنظمة السيارة وتنفيذ أوامرك خلال ثواني قليلة.

وأظهر الفيديو الذي أطلقته الشركة الألمانية أن هذا النظام يمكن تشغيله بالصوت، وذلك من خلال ذكر عبارة Hey BMW باللغة الإنجليزية ثم طلب الأمر المراد تنفيذه مثل تشغيل الموسيقى أو تشغيل الأضواء العالية للسيارة أو تغيير نظام القيادة، وأظهر الفيديو أن السائق يمكنه أيضا طلب أن تساعده السيارة على الاسترخاء، وهنا يعمل السكرتير والمساعد الرقمي على تغيير الأضواء الداخلية للسيارة وتشغيل موسيقى هادئة لمساعدة السائق على الاسترخاء.

كذلك أظهر الفيديو أنه يمكن تغيير اسم هذا النظام من BMW إلى أي اسم أخر يرغب به السائق، وسيظل هذا الاسم مرتبط بنظام تشغيل السيارة لحين تغييره مرة أخرى، كما تبين أيضا أن هذا النظام يختوى على مجموعة برامج Office الشهيرة من ميكروسوفت لمساعدة السائق أو ركاب السيارة على العمل، كما يضم النظام أيضا برنامج Skype لإجراء المكالمات والاجتماعات عن طريق الانترنت.

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بي إم دبليو تقدم نظام سكرتير رقمي في عدد من سياراتها في 2019 بي إم دبليو تقدم نظام سكرتير رقمي في عدد من سياراتها في 2019



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بي إم دبليو تقدم نظام سكرتير رقمي في عدد من سياراتها في 2019 بي إم دبليو تقدم نظام سكرتير رقمي في عدد من سياراتها في 2019



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