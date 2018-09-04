فولكس واجن I.D. Vizzion الكهربائية قادمة في عام 2022 بمدى 530 كم

ظهرت تفاصيل جديدة تخص فولكس واجن I.D. Vizzion الإختبارية الكهربائية والتي باتت قريبة من خط الإنتاج، فقد ذكرت التقارير أن السيارة المنافسة لتيسلا موديل S قادمة في العام 2022 بخيارات ذاتية القيادة.

فولكس واجن قامت بإنتاج سيارتها الكهربائية على قاعدة عجلات MEB المخصصة للسيارات الكهربائية، وذكرت الشركة أن Vizzion قادرة على السير لمسافة 530 كم بشحنة كهربائية واحدة.

