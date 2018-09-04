فولكس واجن I.D. Vizzion الكهربائية قادمة في عام 2022 بمدى 530 كم

ظهرت تفاصيل جديدة تخص فولكس واجن I.D. Vizzion الإختبارية الكهربائية والتي باتت قريبة من خط الإنتاج، فقد ذكرت التقارير أن السيارة المنافسة لتيسلا موديل S قادمة في العام 2022 بخيارات ذاتية القيادة.
فولكس واجن قامت بإنتاج سيارتها الكهربائية على قاعدة عجلات MEB المخصصة للسيارات الكهربائية، وذكرت الشركة أن Vizzion قادرة على السير لمسافة 530 كم بشحنة كهربائية واحدة.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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