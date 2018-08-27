كشفت هينيسي عن فينوم F5 في شهر نوفمبر الماضي بقوة هائلة تبلغ 1,600 حصان، موجهة بكل وضوح لتحقيق أسرع سيارة في العالم، والآن تكشف الشركة الأمريكية عن كافة تفاصيل محرك فينوم F5.

المحرك القوي خلف هذه الأرقام هو محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 7.6 لتر، ينتج قوة تبلغ 1,600 حصان و 1,760 نيوتن-متر من عزم الدوران. تم صنع المحرك من الألومنيوم، والسلندرات تحديداً من الحديد ويعمل بنسبة ضغط تبلغ 9.3:1، بالإضافة إلى شاحني تيربو من الحديد المقاوم للصدأ. تطمح هينيسي علناً لتحطيم الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم والوصول إلى سرعة تتجاوز 300 ميل/س ما يعادل 482 كم/س. يذكر أن أسرع سيارة في العالم حالياً هي كوينجسيج أجيرا RS بعد وصولها إلى سرعة 444.6 كم/س.

وأثناء الكشف عن محرك فينوم F5، قال جون هينيسي أن شركته تمكنت من بيع 15 نسخة من أصل 24 نسخة فقط من فينوم F5، يذكر أن سعر فينوم F5 يبلغ 1.6 مليون دولار أي حوالي 6 مليون ريال, ويرتفع السعر بمقدار 600,000 دولار أي حوالي 2.25 مليون ريال مقابل مواصفات إضافية.