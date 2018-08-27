كشفت هينيسي عن فينوم F5 في شهر نوفمبر الماضي بقوة هائلة تبلغ 1,600 حصان، موجهة بكل وضوح لتحقيق أسرع سيارة في العالم، والآن تكشف الشركة الأمريكية عن كافة تفاصيل محرك فينوم F5.
المحرك القوي خلف هذه الأرقام هو محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 7.6 لتر، ينتج قوة تبلغ 1,600 حصان و 1,760 نيوتن-متر من عزم الدوران. تم صنع المحرك من الألومنيوم، والسلندرات تحديداً من الحديد ويعمل بنسبة ضغط تبلغ 9.3:1، بالإضافة إلى شاحني تيربو من الحديد المقاوم للصدأ. تطمح هينيسي علناً لتحطيم الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم والوصول إلى سرعة تتجاوز 300 ميل/س ما يعادل 482 كم/س. يذكر أن أسرع سيارة في العالم حالياً هي كوينجسيج أجيرا RS بعد وصولها إلى سرعة 444.6 كم/س.
وأثناء الكشف عن محرك فينوم F5، قال جون هينيسي أن شركته تمكنت من بيع 15 نسخة من أصل 24 نسخة فقط من فينوم F5، يذكر أن سعر فينوم F5 يبلغ 1.6 مليون دولار أي حوالي 6 مليون ريال, ويرتفع السعر بمقدار 600,000 دولار أي حوالي 2.25 مليون ريال مقابل مواصفات إضافية.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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